Avellino, scambio di neonati in clinica: le madri lo scoprono dopo due giorni

Dopo il parto, hanno portato a casa e allattato l’una la bambina dell’altra. Un vero e proprio scambio di neonati. Un film? No, pura realtà. È successo in una nota clinica di Avellino. Il caso - reso noto da Irpinia Tv e confermato dal vicequestore della città campana Elio Iannuzzi - si è risolto grazie al numero posto sul braccialetto che viene fatto indossare ai neonati alla nascita. Per fortuna, dunque, lo scambio non è diventato definitivo e dopo due giorni i bambini sono tornati dalle rispettive famiglie.