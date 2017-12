Avellino, miracolo di Natale in ospedale: salvati mamma e bebè gravi

Il miracolo di Natale, quest'anno, non è stato sulla 34esima strada come nel famoso film ma alla casa di cura Manzoni di Avellino, dove una 45enne incinta è stata salvata nonostante una rottura spontanea dell'utero. La donna, giunta in ospedale con due litri di sangue nell'addome, è stata ricoverata in condizioni disperate. Con un intervento chirurgico il cui esito è stato definito miracoloso da medici e familiari, mamma e bebè sono stati però salvati.