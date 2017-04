17 aprile 2017 00:42 Autostrade, tutti in coda per il rientro dal ponte pasquale: traffico da bollino rosso a nero Il blocco dei camion fino alle 22 ha evitato il "peggio" ma lo sciopero dei casellanti ha messo ulteriormente in difficoltà la gestione del traffico

Tutti in coda per rientrare in città dopo il weekend pasquale. In mattinata si sono registrate auto incolonnate per oltre 20 chilometri tra Borghetto e Spotorno, sul versante savonese dell'Autofiori, in direzione Genova, che nel pomeriggio sono diventati 32. Sono stati 15 milioni gli italiani che nel giorno di Pasquetta hanno scelto di fare una gita fuori porta, come riferisce Coldiretti-Ixè "La Pasqua 2017 degli italiani". E il bollino rosso delle principali autostrade sulle direttrici Nord-Sud potrebbe diventare nero con lo sciopero di 24 ore dei casellanti, a partire dalle 22.

Situazione critica in LiguriaSulla rete autostradale ligure le maggiori criticità si sono registrate attorno al nodo genovese e agli innesti con l'A7 e l'A26 nelle direzioni Nord. Code di oltre venti chilometri fin dalla mattinata tra Borghetto e Spotorno, sul versante savonese dell'Autofiori, in direzione Genova. Nel pomeriggio sono saliti a 32 circa i chilometri di coda sull'Autofiori, con incolonnamenti di veicoli che interessano soprattutto il tratto compreso da poco prima di Albenga a Savona, in direzione Genova. La gran parte dei vacanzieri, di ritorno dalla Francia e dalla Riviera ligure di Ponente, si è diretta verso le grandi città di Piemonte e Lombardia.