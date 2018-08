Autostrade: "Interventi non attuati per ritardi istituzionali"

"La mancata attuazione del 72,89% degli interventi previsti nel piano economico-finanziario si riferisce a investimenti per il potenziamento della rete genovese (Gronda e nodo San Benigno) e non riguarda le attività di manutenzione". Lo precisa Autostrade per l'Italia rispondendo all'Anac. Il dato, si legge nella nota, "non deriva da scelte compiute dalla società, ma è l'effetto dei notevoli ritardi da parte delle istituzioni competenti".