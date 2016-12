Autostrade, è il weekend del maxi rientro da bollino rosso: code e disagi

Traffico da bollino rosso sulle autostrade italiane per il controesodo al termine delle ferie estive. Si registrano criticità sulla A30 Caserta-Salerno, sulla A14 Pescara-Taranto, ancora sulla A14 tra Ancona e Bologna, e a Bologna anche sui raccordi per A1 e A22 e sempre sulla A22 alla dogana del Brennero. La A4 Venezia-Trieste è stata chiusa tra San Giorgio di Nogaro e Latisana per un incidente mortale e una serie di tamponamenti.

Sullo stesso tratto della A4, già alle 6.58 era stato registrato un primo tamponamento tra tre veicoli: uno era in emergenza e due in corsia di sorpasso. Un secondo incidente alle 8.31 tra due autovetture ha ulteriormente congestionato la direttrice. Alle 8.50, il più grave, con esiti mortali, ha coinvolto cinque auto, sempre sullo stesso tratto e ha imposto la chiusura. L'incidente ha causato ripercussioni anche in A23 Udine-Tarvisio, in direzione nodo di Palmanova, con diversi chilometri di coda: chiuso anche il casello di Udine Sud in entrata per evitare maggiori disagi.



Auto sbanda sulla A1: un morto e un ferito - Sulla A1 Milano-Napoli una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente avvenuto in mattinata nel tratto tra Caianello e Capua (Caserta) in direzione Sud. Un'autovettura, sbandando, è uscita di strada finendo nella scarpata. Nessuna ripercussione sulla viabilità.