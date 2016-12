Autostrade, domenica da bollino nero: sciopero nazionale ai caselli

Rischio bollino nero in autostrada nell'ultimo giorno del lungo ponte del 2 giugno. Per domenica 5 giugno Cgil, Cisl e Uil hanno infatti annunciato uno sciopero nazionale su tutta la rete. Disagi e code si potranno verificare ai caselli dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 2 per la protesta organizzata dagli esponenti sindacali. Autostrade per l'Italia ricorda che resteranno aperti regolarmente i varchi con cassa automatica e quelli Telepass.

I rappresentanti della categoria hanno annunciato quattro ore di sciopero per ogni turno, sia domenica sia lunedì, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto da cinque mesi.



L'azienda segnala dunque che "durante lo sciopero i varchi con pagamento solo manuale potranno essere chiusi per l'assenza degli esattori. Saranno comunque garantiti i servizi di assistenza al cliente, con la presenza di personale della Viabilità di Autostrade per l'Italia sulle tratte maggiormente trafficate e il funzionamento degli impianti per il pagamento del pedaggio che, si ricorda, è dovuto per legge".