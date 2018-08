Autostrade, Aiscat: su Tronco Genova manutenzione +20% della media

Autostrade per l'Italia tra il 2008 e il 2017 ha speso, per la manutenzione dell'intera rete autostradale (2.855 km), 2.922 milioni di euro, il 2,8% in più rispetto agli impegni fissati nella Convenzione. In particolare, per lavori sul Tronco di Genova l'impegno finanziario è stato del 20% più alto rispetto alla media nazionale. E' quanto emerge da un dossier realizzato da Aiscat, l'Associazione italiana società concessionario autostrade e trafori.