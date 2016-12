Autocisterna ribaltata, riaperta A1

Sono stati riaperti intorno alle 7.15 i tratti di A1 compresi tra Orte e Ponzano Romano, in direzione Roma, e tra l'allacciamento A1/Diramazione Roma Nord e Magliano Sabina, in direzione Firenze, chiusi lunedì pomeriggio per il ribaltamento di un'autocisterna. L'incidente e la conseguente interruzione del traffico hanno difatto diviso in due l'Italia e creato file di diversi chilometri fino al momento della riapertura.