Auto prende fuoco, morta donna di 86 anni nel Ravennate

Una donna di 86 anni, Maria Mordini, è morta quando l'auto su cui si trovava ha preso fuoco, forse per un guasto elettrico, sulle colline di Riolo Terme (Ravenna). All'interno della vettura c'era anche il marito, di 83 anni, portato all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni per le ustioni riportate.