Auto fuori strada nel Cuneese, due morti e un ferito grave

Due giovani di 23 e 24 anni, residenti a Moretta, nel Cuneese, sono morti in un incidente nella notte lungo la provinciale che collega Moretta a Faule. L'auto sulla quale viaggiavano quattro giovani è sbandato capottandosi in un campo: per due degli occupanti non c'è stato nulla da fare, un terzo è ricoverato in ospedale con fratture e contusioni, mentre il quarto ha riportato solo lievi ferite.