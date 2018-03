Auto fuori strada, muore ragazza ventenne nel Vercellese

Un ragazza di 20 anni è morta in un incidente sulla strada provinciale 115, nel territorio comunale di San Germano (Vercelli). L'automobile guidata dalla ragazza, per cause ancora da stabilire, è uscita di strada e si è ribaltata più volte. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.