Auto, crescono i veicoli "fantasma": quasi 4 milioni senza assicurazione

Per quasi quattro milioni di veicoli l'assicurazione non è più la regola ma l'eccezione. I dati dell'Ania segnalano che l'8,7% delle vetture circolanti in Italia non possiede una polizza Rc Auto. Un dato preoccupante che ha registrato un progressivo aumentato rispetto ai 3,5 milioni del 2013 e ai 3,1 del 2012. Il numero più alto di trasgressori si rileva al Sud dove la quota sale al 13,5%, contro l'8,5% al Centro e il 6,2% al Nord.