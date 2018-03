Auto contro tir: morti due 20enni nel Frusinate

Un ragazzo e una ragazza, entrambi 20enni, sono morti in un incidente stradale nei pressi di Ceccano, in provincia di Frosinone, dove risiedevano. La tragedia è avvenuta sulla strada che dalla Monti Lepini porta a Ceccano. L'auto sulla quale si trovavano i due giovani è finita contro un tir. Dinamica e cause sono ancora da accertare. Sono intervenuti vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e il personale del 118.