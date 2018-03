Auto blu per la famiglia, Procura chiede archiviazione per il giudice costituzionale Zanon

La moglie usava l'auto blu assegnata al marito anche quando lui non era a Roma, ma, in base al vecchio regolamento sulle vetture di servizio in vigore dal 1979 fino alla stretta del 21 marzo, ciò non costituirebbe il reato di peculato. Così per il giudice costituzionale Nicolò Zanon la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione. La Consulta il 13 marzo aveva già respinto le sue dimissioni .

La richiesta di archiviazioneNella richiesta di archiviazione, trasmessa al gip, la Procura fa riferimento al regolamento appena votato. Nel nuovo provvedimento in fatto di "norme sull'uso delle autovetture", composto di 21 articoli, è stata cancellata una disposizione che consentiva ai giudici in carica di affidare la guida dell'auto loro assegnata "oltre che agli autisti posti a loro disposizione anche a persona di loro fiducia" e inoltre permetteva di "guidarla personalmente".



Il regolamento entrato in vigore il 21 marzo ha modificato quello che era in vigore dal 1979. La norma stabilisce "l'assegnazione in via esclusiva" ai giudici "di una autovettura per uso personale, anche in relazione ad esigenze di sicurezza". Posti, quindi, una serie di paletti rispetto a quanto avveniva in passato. Ai giudici costituzionali in carica "sono assegnati due autisti" e "può essere assegnato un autista nel Comune di residenza, qualora debba usare una autovettura in detto Comune". E ancora: ad "ogni auto è associata una tessera magnetica per il rifornimento del carburante, recante gli identificativi dell'auto stessa". Tutte le spese relative al funzionamento e all'esercizio delle vetture "sono a carico della Corte".