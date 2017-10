Autismo, via al progetto "Banca del tempo sociale"

L’inviato de Le Iene torna ad occuparsi di autismo e nel servizio incontra Andrea, ragazzo autistico, e suo padre Franco Antonello, che raccontano di una nuova iniziativa della loro associazione, "I bambini delle fate". Franco, già protagonista insieme a suo figlio di un precedente servizio, spiega così la condizione dei ragazzi affetti da questa patologia: “Sono in una vita in cui il corpo non corrisponde ai comandi della testa e hanno una coscienza totale del loro stato. È come una macchina impazzita” e aggiunge: “Sono sempre da soli. La mamma e il papà sono i loro unici amici”. Ed è proprio per far fronte a questo che Franco ha dato vita al progetto della “Banca del tempo sociale” che riunisce 30 ragazzi delle scuole superiori e 10 ragazzi autistici che diventano amici e si incontrano settimanalmente. Il sogno di Franco è che queste amicizie non siano a tempo ma durino una vita. Questo esperimento a Bolzano ha portato molta gioia e l’auspicio è che si possa ripetere altrove.