Austria, dentista tirolese rifiuta i pazienti pro Erdogan

Anche la Turchia è venuta a conoscenza delle polemiche scatenate dal volantino affisso nello studio di un dentista tirolese, che ha invitato i pazienti simpatizzanti del presidente turco Erdogan a non farsi curare da lui. Come riporta la Tiroler Tageszeitung, sul foglio scritto a mano compariva la foto di Erdogan cancellata con un tratto di penna e a fianco la parola "hayir", che in turco vuol dire no.