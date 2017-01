Aumenti Alta Velocità, Codacons promuove ricorso al Tar del Lazio

Il Codacons ha deciso di promuovere un ricorso collettivo al Tar del Lazio per ottenere la sospensione dei provvedimenti con cui Trenitalia avrebbe deciso i recenti aumenti dei prezzi degli abbonamenti all'Alta Velocità. "Si tratta di adeguamenti tariffari che non appaiono in alcun modo giustificati da un incremento quantitativo e qualitativo del servizio", ha spiegato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi.