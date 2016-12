12:53 - Un aereo in avaria ha chiesto di potere atterrare con la procedura di emergenza a Ciampino. Il velivolo, adibito per i controlli sulle strumentazioni usate per le piste di decollo e atterraggio, aveva chiesto prima di atterrare a Fiumicino e poi è stato dirottato a Ciampino. I tre membri dell'equipaggio sono illesi.