"Abbiamo visto questo ragazzo dalla carnagione scura, con la barba, scendere dal pick-up impugnando due pistole. Ci siamo messe a correre, avevamo paura che una di noi, che chiunque di noi potesse essere colpito in qualsiasi momento". Sono queste alcune delle testimonianze raccolte a seguito del terribile attentato alla pista ciclabile che nel pomeriggio del 31 ottobre ha scosso la città di New York. Il colpevole, ferito e arrestato dalla polizia, ha dichiarato di aver agito per conto dell'Isis. "Siamo già passati attraverso l'11 settembre" dice un altro testimone "ma adesso tutto questo... Usare la macchina per colpire la gente è terribile, può accadere in qualsiasi momento".