Attentato di New York, ecco come si sono svolti i fatti

Erano le 14.25 ora locale del 31 ottobre a New York quando un uomo alla guida di un pick-up bianco preso a noleggio piomba a tutta velocità sulla pista ciclabile in West Side Highway, lungo il fiume Hudson, a pochi isolati dal World Trade Center. Investe ciclisti e pedoni, per poi scendere urlando "Allah Akbar" e sparando diversi colpi di pistola prima di essere ferito a una gamba e arrestato dalla polizia, che ora lo tiene sotto stretta sorveglienza in ospedale. Fonti parlano di almeno 8 morti e 15 feriti, tra i quali potrebbero anche esserci dei turisti.



Il colpevole, un uomo di 29 anni dai tratti mediorientali, portava con sé un documento della Florida. L'intera area viene blindata e inizialmente l'accaduto è dichiarato slegato dal terrorismo ma solo poche ore più tardi la polizia inizia a considerare l'ipotesi di un attentato. Il comando delle indagini è ora in mano all'FBI.