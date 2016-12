Attacco No Tav, 3-4 persone riprese dalle telecamere di sorveglianza

17:57 - Tre-quattro persone sono state riprese dalla telecamere di sorveglianza nei pressi della zona del sabotaggio No Tav a Bologna. L'immagine è stata rilevata dagli investigatori della Digos, che hanno analizzato i video il giorno di Natale. Figure però indistinte per la nebbia che gravava sulla zona, che si dirigono verso il punto dove è stato dato fuoco al pozzetto, nelle prime ore del 23 dicembre, mandando in tilt l'Alta velocità e altre linee.

Il lavoro investigativo, come preannunciato dal Procuratore aggiunto di Bologna Valter Giovannini, non ha conosciuto soste nemmeno il giorno di Natale. La polizia ha analizzato le varie immagini e da una posta nei pressi di un accesso al settore alta velocità sono venuti fuori i fotogrammi che ritraggono il gruppetto, circa 10 muniti prima del sabotaggio, che nella fitta nebbia si dirige verso il punto dove si trova il pozzetto.



E proseguono anche gli accertamenti sulla tanica di liquido, probabilmente nafta, trovata la vigilia di Natale nei controlli di routine lungo la linea alta velocità Bologna-Milano, a Samoggia, al confine tra le province di Bologna e Modena. Intanto sono stati molto rafforzati i controlli sullo snodo ferroviario di Bologna da parte di Polizia ferroviaria e dell'apposito servizio delle Ferrovie.