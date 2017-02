Attacco hacker alla Farnesina, inquirenti: intatti i dati secretati

La Procura di Roma ha avviato un'indagine contro ignoti in relazione all'attacco hacker al ministero degli Affari Esteri. Secondo gli inquirenti, chi ha agito proverrebbe dall'Est Europa, poiché il malware utilizzato ha caratteristiche riconducibili a quella zona. Gli hacker, tuttavia, non sarebbero riusciti ad attaccare i dati criptati: i documenti secretati non sarebbero quindi stati toccati.