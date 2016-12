AstroSamantha atterra al Quirinale

Il capitano Samantha Cristoforetti, meglio nota come AstroSamantha dopo la sua missione nello spazio, è tornata per la prima volta in Italia, dopo il rientro sulla Terra lo scorso 11 giugno, per ricevere a Roma, dalle mani del Presidente Sergio Mattarella, la nomina di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica. Impacciata e sorpresa, durante l'incontro al Quirinale, l'astronauta ha ricevuto i complimenti del Presidente e ha confessato di voler tornare nello spazio. Successivamente l'incontro con il presidente del Consiglio Matteo Renzi.