Aste Giudiziarie a Treviso: "l’incanto" degli orologi taroccati

A Striscia la Notizia Valerio Staffelli torna ad occuparsi di vendita di prodotti “tarocchi”. Questa volta il tutto avviene nel Tribunale di Treviso, dove il signor Paolo si aggiudica alla modica cifra di 8.600 euro un orologio spacciato come originale di una nota marca. Ma l’acquirente ha qualche dubbio e prima dell’acquisto riesce a scattare delle foto che prontamente lo storico inviato sottopone ad alcuni concessionari per il riconoscimento dell’autenticità.



Ecco il verdetto: “Questo orologio è un tarocco. Falso”. Non resta che chiedere spiegazioni al Direttore dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso che reagisce così: “Non è un orologio tarocco... Fate quello che dovete fare, poi vi farò causa” e, non sapendo come ribattere al fuoco di domande, chiama le forze dell’ordine. Infine Valerio Staffelli, per evitare che l’ignaro acquirente proceda al pagamento, si reca dal Presidente del Tribunale di Treviso che dichiara “Credo che possa astenersi dal versamento”.