Assolto un pescivendolo a processo per "maltrattamento agli astici"

Cinque crostacei in tutto, come cinque sono stati i pubblici ufficiali - quattro agenti della polizia municipale e un veterinario dell'Asl - mobilitati dopo la denuncia degli animalisti. Un dispiegamento di mezzi rilevato con un certo stupore dal giudice, che ha assolto il venditore "per particolare tenuità del fatto" ritenendo che non si possa parlare di maltrattamenti voluti a danno degli animali, ma delle abituali tecniche di conservazione in ghiaccio per crostacei comunque destinati alla vendita e alla cottura.

La vicenda, dunque, si è conclusa in un nulla di fatto e il commerciante può tirare un sospiro di sollievo. Tanto più che l'esito non era scontato: ad aprile 2014 (quando la disciplina della tenuità del fatto non era ancora in vigore) un ristoratore di Firenze si era visto arrivare una multa di 5 mila euro per aver tenuto crostacei vivi nei frigoriferi del suo locale. Come a dire: cotti nell'acqua bollente va bene, nel ghiaccio invece no.