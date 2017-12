Aspiranti toghe in minigonna, Bellomo: tradito e usato da ragazze

Il consigliere di Stato Francesco Bellomo, indagato per estorsione per il contratto imposto alle studentesse del suo corso di magistratura che prevedeva l'obbligo di tacchi alti e minigonna, dice di sentirsi "tradito ed usato" da alcune ragazze "che evidentemente mi sono state accanto o hanno aderito al mio insegnamento solo per interesse personale". In una nota Bellomo definisce inoltre quanto apparso sui media delle "narrazioni surreali".