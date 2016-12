Ashley, l'addio del fidanzato: "Eri una benedizione, mi manchi così tanto"

Ha lasciato al web il compito di diffondere il suo dolore: Federico Fiorentini, il fidanzato di Ashley Olsen, la trentacinquenne americana uccisa nel suo monolocale da un senegalese che è stato identificato e arrestato, ha scritto una lettera su Facebook per ricordare la morte della sua ragazza: "Una benedizione, con la sua grazia e la sua gentilezza rimarrà nei pensieri e nei cuori di chi la ama", scrive. È la prima volta il pittore 42enne parla pubblicamente del delitto. "Voglio ringraziare la squadra omicidi e tutti coloro che si sono adoperati a risolvere questa mostruosità irreparabile", E ancora: "Il mio abbraccio va alla famiglia di Ashley e agli amici che mi sono stati vicini". Nessuna parola per il presunto assassino, il senegalese 27enne in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dalla crudeltà. Il suo pensiero va alla sua compagna: "Mi manchi così tanto"...