Artista inglese trovato in una pozza di sangue: mistero a Palermo

Giallo sul ferimento di un 30enne artista inglese, Orlando Campbell , trovato lunedì all'alba in una pozza di sangue nella stanza che occupava a Palazzo Speciale Raffadali a Palermo . Secondo quanto emerso, Campbell, tuttora in coma, sarebbe caduto da un soppalco sul quale dormiva , assieme ad un'amica. Ma resta nel mistero la dinamica. Incidente, gioco erotico finito male, aggressione : per ora gli inquirenti non escludono alcuna pista.

A dare l'allarme sarebbe stata proprio l'amica, che dormiva vicino a Campbell, assieme a un'altra donna presente nell'appartamento al momento dei fatti.



Le ipotesi sull'accaduto - La polizia ha più volte ascoltato le due donne per ricostruire i fatti: di certo ci sarebbe che i tre quella sera avevano bevuto molto, potrebbe quindi trattarsi di un incidente. Campbell sarebbe quindi "semplicemente" caduto dal letto, ipotesi quest'ultima compatibile con le ferite.



Ma gli inquirenti non hanno escluso nemmeno altre piste, tra cui quella di un gioco sessuale finito male. A creare sospetti c'è infatti la testimonianza resa da una delle due donne che aveva dei segni sui polsi: prima ha raccontato che erano delle bruciature di sigarette e dopo che si era tagliata mentre chiedeva aiuto. Infine non è esclusa nemmeno l'ipotesi di un'aggressione, anche se al momento non ci sono stati fermi né pare siano stati raccolti elementi importanti in questa direzione.



A questo punto, come gli stessi inquirenti hanno sottolineato, non resta che attendere che Campbell si risvegli dal coma, per poter sentire dalla sua stessa voce il racconto di quanto accaduto in questa notte avvolta dal mistero.