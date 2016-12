Caso Ragusa, un georadar per trovare il corpo

06:16 - Il caso della scomparsa di Roberta Ragusa potrebbe essere a una svolta. E a darla potrebbero non essere solo il supertestimone che dice di averla vista salire in macchina del marito la notte della sua scomparsa, ma l'ausilio del georadar. Uno strumento che permette di scandagliare il terreno e di analizzare eventuali anomalie. Per il momento il macchinario verrà utilizzato nel terreno adiacente all'abitazione della famiglia di Roberta Ragusa. Secondo le forze dell'ordine ci vorranno però dei giorni per avere i risultati precisi dell'analisi.