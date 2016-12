Meteo, domenica di pioggia al Centronord

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 12:21 - Oggi molte nuvole al Nord ma in generale senza piogge mentre al Centrosud l'alta pressione garantirà una giornata quasi estiva, con tanto sole e temperature fino a sfiorare 30 gradi. Domani invece la perturbazione numero 7 di settembre riporterà la pioggia, a tratti intensa, su gran parte del Centronord; al Sud invece la domenica sarà ancora piuttosto calda, e le piogge arriveranno solo lunedì. - Oggi molte nuvole al Nord ma in generale senza piogge mentre al Centrosud l'alta pressione garantirà una giornata quasi estiva, con tanto sole e temperature fino a sfiorare 30 gradi. Domani invece la perturbazione numero 7 di settembre riporterà la pioggia, a tratti intensa, su gran parte del Centronord; al Sud invece la domenica sarà ancora piuttosto calda, e le piogge arriveranno solo lunedì.

Sabato - Nuvolosità variabile al Nord ma con poche deboli piogge o pioviggini in Liguria e Friuli. Sul resto del nostro Paese cielo sereno o poco nuvoloso con qualche locale annuvolamento in Toscana e Sardegna. A fine giornata nuvole in aumento al Centro e prime piogge in arrivo su Piemonte e Liguria per l'arrivo della parte più avanzata della perturbazione numero 7.



Domenica - Ancora qualche schiarita nelle estreme regioni meridionali. Nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia: piogge diffuse al Nord e regioni centrali tirreniche, anche di forte intensità specie su Piemonte, Lombardia, Liguria, Umbria,Toscana e Lazio; a tratti qualche acquazzone o temporale anche su Marche, Abruzzo, nord della Campania e Sardegna.



La tendenza per la prossima settimana - Lunedì nel corso della mattinata piogge in esaurimento graduale al Nord; durante la giornata avremo ancora delle piogge al Centro e il maltempo raggiungerà anche il Sud e la Sicilia dove non mancherà qualche temporale. Temperature in calo in maniera sensibile al Sud e in Sicilia. Seguirà da martedì un miglioramento del tempo con temperature nella norma, grazie alla successiva espansione dell’alta pressione che probabilmente porterà l’ultimo colpo di coda della bella stagione. Martedì mattina sarà ancora possibile qualche pioggia al Sud e in Sicilia.