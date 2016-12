Appalti G8, rinviato a giudizio Guido Bertolaso

foto Ansa 01:52 - Rinviati a giudizio l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, l'imprenditore Diego Anemone, l'ex presidente alle opere pubbliche Angelo Balducci e altri 15 persone coinvolte nell'inchiesta sugli appalti del G8 e alcuni "Grandi eventi". I reati contestati vanno dall'associazione per delinquere alla corruzione. Bertolaso è imputato solo per quest'ultima accusa: avrebbe favorito Anemone ricevendo benefit anche di natura sessuale. - Rinviatil'ex capo della Protezione civile, l'imprenditore, l'ex presidente alle opere pubblichee altri 15 persone coinvolte nelle alcuni. I reati contestati vanno dall'. Bertolaso è imputato solo per quest'ultima accusa: avrebbe favorito Anemone ricevendo benefit anche di natura sessuale.

A Balducci e Anemone, oltre a diversi episodi di corruzione, viene contestata (insieme ad altri 12 imputati) l'associazione per delinquere.



L'indagine sulla "cricca" nacque a Firenze nel 2010, poi fu trasferita a Perugia e infine a Roma per competenza. Il gup Massimiliano Di Lauro ha recepito la richiesta del pm Roberto Felici, titolare del fascicolo. Il processo è stato fissato per il 20 gennaio davanti alla ottava sezione penale.