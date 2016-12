Nel 2011 massacrarono un'anziana, condannati a 7 anni non saranno estradati dal Marocco

13:30 - L'11 novembre del 2011, due marocchini poco più che ventenni entrarono nell'abitazione di un'anziana nel Bellunese. Dopo averla ridotta in fin di vita, i giovani rubarono all'80enne alcuni monili per un valore di circa 20mila euro. Scappati in Marocco, i ladri hanno aperto attività commerciali nel mondo della moda, tutto grazie ai soldi della refurtiva. Ora il giudice ha emesso la sentenza per i magrebini: 7 anni. Una condanna che non potrà essere scontata, perchè per quei reati non è prevista l'estradizione.