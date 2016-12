Femminicidio, braccialetto elettronico per tenere sotto controllo gli stalker

foto Ansa Correlati Uccise perché donne 21:50 - Aumentano le misure per contrastare la violenza contro le donne. Con l'approvazione alla Camera di un emendamento del Pd al decreto sul femminicidio, è stato introdotto l'utilizzo del braccialetto elettronico per tenere lontani gli stalker delle vittime. L'emendamento, che prevede anche l'estensione delle intercettazioni telefoniche al reato di stalking, è stato approvato a larga maggioranza. - Aumentano le misure per contrastare la violenza contro le donne. Con l'approvazione alla Camera di un emendamento del Pd al decreto sul femminicidio, è stato introdotto l'utilizzo del braccialetto elettronico per tenere lontani gli stalker delle vittime. L'emendamento, che prevede anche l'estensione delle intercettazioni telefoniche al reato di stalking, è stato approvato a larga maggioranza.

Il testo prevede che il giudice possa disporre, per chi sia stato allontanato dalla casa familiare per stalking o maltrattamenti, previo consenso dell'imputato, il "controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici", che in questo momento coincidono con il braccialetto elettronico. Le commissioni hanno approvato altre due proposte di modifica, una che prevede il gratuito patrocinio e che sia informata la parte offesa, l'altra che esclude la possibilità di applicare l'allontanamento dalla casa familiare nei casi di lesioni lievi.