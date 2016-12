Meteo, da domenica torna la pioggia al Nord

foto Meteo.it Correlati Da domenica tornano le piogge al Centronord

La situazione in Europa 09:51 - Nei prossimi giorni graduale peggioramento del tempo per l'arrivo della perturbazione numero 7 di settembre: le piogge arriveranno comunque soltanto domenica e bagneranno più che altro il Centronord, per poi estendersi lunedì anche alle regioni meridionali. Anche le temperature nei prossimi giorni torneranno su valori vicini alla norma per il periodo, soprattutto al Centronord.

LE PREVISIONI PER VENERDI' - Giornata con nuvole al Nord specie nel Triveneto e in Liguria dove la nuvolosità risulterà anche compatta e con il rischio di qualche sporadica pioviggine; nelle altre regioni non mancheranno invece delle ampie schiarite. Strati di nuvole basse anche tra Toscana e Umbria. In generale bello e soleggiato nel resto d’Italia. Temperature senza grandi variazioni: massime sempre in generale superiori alla norma e per lo più comprese fra 22 e 27 gradi, ma con qualche punta fino a sfiorare addirittura i 30 gradi nelle Isole Maggiori. Venti di debole intensità, provenienti dai quadranti meridionali.



AUMENTANO LE NUBI AL NORD MA SENZA PIOGGE - Sabato la parte più avanzata della perturbazione atlantica numero 7 di settembre farà aumentare le nubi al Nord, ma con bassissimo rischio di pioggia. Nel pomeriggio le prime piogge bagneranno le estreme Alpi Occidentali. Il vero peggioramento arriverà tra la sera e la notte con piogge sparse, non diffuse, sulle regioni di Nordovest. Aumenteranno contestualmente anche le nubi su Toscana, Marche, Umbria, alto Lazio e Sardegna.



DOMENICA MALTEMPO AL CENTRONORD - Domenica entro il pomeriggio le piogge si propagheranno al resto del Centronord e a parte della Sardegna. Le piogge più intense cadranno su Nordovest, zone pedemontane, alta Toscana e Lazio. Possibili temporali, anche forti, su Liguria, Toscana e Lazio. Al Sud domenica non cadranno piogge ma aumenteranno le nubi, anche se avremo spazio per il sole in particolare sui settori ionici. Le temperature subiranno una calo su Alpi, Nordovest, Toscana, Lazio e Sardegna occidentale. Il calo termico sarà anche di 3-4°C. Al Sud invece, grazie al richiamo di venti meridionali, avremo un lieve rialzo in particolare su Puglia, Sicilia e Calabria. Si toccheranno così picchi di 30-31°C, in particolare in Sicilia. Giornata ventosa per venti di Scirocco.



LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA - Lunedì piogge sparse ma meno insistenti al Nord. La perturbazione si estenderà anche al Sud e sul medio Adriatico. Nelle regioni meridionali dopo i picchi di caldo estivo avremo un calo termico sensibile. Seguirà, nella seconda parte della settimana, un miglioramento graduale, accompagnato da un nuovo rialzo termico grazie alla successiva espansione dell’alta pressione che probabilmente porterà l’ultimo colpo di coda della bella stagione.