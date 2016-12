Meteo, ancora tanto sole e temperature estive

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:15 - La settimana prosegue ancora sotto il segno del tempo stabile e del clima mite grazie alla vasta area di alta pressione posizionata sull'Europa, che continua a proteggere il nostro Paese. Ci aspettano quindi giornate soleggiate e con temperature di 3-4 gradi al di sopra delle medie di stagione. Oggi giornata di bel tempo e di sole in tutta Italia. - La settimana prosegue ancora sotto il segno del tempo stabile e del clima mite grazie alla vasta area di alta pressione posizionata sull'Europa, che continua a proteggere il nostro Paese. Ci aspettano quindi giornate soleggiate e con temperature di 3-4 gradi al di sopra delle medie di stagione. Oggi giornata di bel tempo e di sole in tutta Italia.

Il cielo risulterà prevalentemente sereno con soltanto qualche nuvola su Venezie, parte centrale della Liguria e Calabria meridionale. Dopo un inizio di mattinata fresco in molte zone del Centronord, i valori pomeridiani sono previsti in ulteriore rialzo al Centrosud: in generale la massime faranno registrare valori tra 24 e 28 gradi. Venti deboli, a parte un residuo vento di Maestrale sulla Puglia meridionale.



Prime nebbie e sbalzi termici - Attenzione alle prime nebbie, soprattutto al mattino, in val Padana e nelle valli del Centro. Tra mattina e pomeriggio avremo ancora sbalzi termici. La tendenza - Mercoledì ancora bel tempo in tutta Italia, giovedì qualche nuvola in più al Nord, ma si tratterà comunque di nuvolosità passeggera. Un primo peggioramento potrebbe arrivare domenica e coinvolgere le regioni del Centronord, soprattutto la Toscana, e la Sardegna. Sabato si avrà invece un ulteriore rialzo delle temperature sulle ragioni meridionali. Su Puglia e Sicilia tirrenica si sfioreranno i 30 gradi.



Quando finirà questa cappa anticiclonica? - La settimana successiva sarà segnata da maggiore variabilità e le temperature torneranno nelle medie, grazie all'arrivo di correnti occidentali. L'Atlantico riuscirà ad aprire le porte sull'Europa.