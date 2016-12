Meteo, per tutta la settimana sole e caldo estivo

foto Meteo.it Correlati Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

La situazione in Europa 12:24 - Ci aspetta una prima settimana di autunno con un piacevole colpo di coda dell'estate. Nei prossimi giorni prevarrà il bel tempo e il clima sarà molto mite in tutta l'Italia. Una vasta area di alta pressione terrà lontane le perturbazioni, molto probabilmente per almeno 5-6 giorni, garantendo temperature pomeridiane tra i 24 e i 28 gradi quasi ovunque, con punte di 29-30 gradi in Puglia e Sicilia: sono valori anche di 4-5 gradi oltre la media al Nord. - Ci aspetta una prima settimana di autunno con un piacevolee. Nei prossimi giorni prevarrà ilin tutta l'Italia. Una vasta area diterrà lontane le perturbazioni, molto probabilmente per almeno 5-6 giorni, garantendo temperature pomeridiane tra i 24 e i 28 gradi quasi ovunque, con punte di 29-30 gradi in Puglia e Sicilia: sono valori anche di 4-5 gradi oltre la media al Nord.

Lunedì sole dovunque e massime in rialzo al Centronord - Lunedì si prevede bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Solo tra bassa Calabria e Sicilia orientale ci saranno più nuvole nella mattinata, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno intorno ai 9-12 gradi in alcune località del Centronord; le massime sono previste in rialzo dovunque, tranne al Sud, con valori tra 23 e 28 gradi. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale sulla Puglia.



Martedì tempo ancora sereno - Quella di martedì sarà una splendida giornata di sole in tutta Italia, con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. A fine giornata qualche nuvola in più in Liguria e sulla fascia prealpina. Temperature in aumento, sia nei valori minimi sia in quelli massimi. Venti moderati di Maestrale sul basso Adriatico e sullo Ionio. Ventilazione più debole altrove.



Qualche nebbia in pianura - Unico segnale dell’inizio dell’autunno è l'arrivo delle nebbie, che potrebbero formarsi a banchi nelle zone pianeggianti del Nord, in particolare tra basso Piemonte e Lombardia.



Al Centronord fresco al mattino, caldo al pomeriggio - In questo inizio di settimana proseguirà al Centronord la notevole escursione termica tra il clima fresco di inizio mattinata e quello quasi estivo delle ore pomeridiane. Ad esempio martedì a Bolzano e Trento si passerà dai 10 gradi di minima ai 28 di massima, ad Aosta dai 10 ai 27 gradi, a Milano dai 15 ai 26.



La tendenza da metà settimana in poi - Da mercoledì-giovedì sono previste punte massime di 28° in diverse città come Bologna, Firenze, Grosseto, Taranto e Catania. A Roma 27°, come anche a Napoli e Lecce, 26° a Milano, Bari e Palermo. Al Sud il caldo sarà ancora oltre la norma con punte anche superiori ai 30°, grazie ai venti di Scirocco.



Dopo un weekend estivo, a cominciare da domenica, ma solo al Nordovest, il tempo potrebbe cominciare a peggiorare per l’arrivo della parte più avanzata di una perturbazione atlantica. La settimana successiva sarà segnata da maggiore variabilità e le temperature torneranno nelle medie, con l’arrivo di correnti occidentali.