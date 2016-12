Meteo, settimana con clima mite

DOMENICA DI BEL TEMPO: NUBI INNOCUE AL NORD E PIOGGE CONFINATE ALLA SICILIA. CALO TERMICO AL SUD E REGIONI ADRIATICHE Oggi al mattino cielo nuvoloso su Calabria e Sicilia, ma senza piogge; in generale bello nel resto d’Italia anche se a tratti nuvole innocue nasconderanno un po’ il cielo su Alpi, Valpadana e Appennino Centrale. Nel pomeriggio ancora nuvole su Calabria e Sicilia con qualche acquazzone sui versanti orientale e meridionale dell’Isola; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove con appena qualche nuvola in più, a tratti, in Valpadana. Moderati venti settentrionali al Sud e Medio Adriatico.



L’alta pressione non impedirà a freschi venti settentrionali di raggiungere la nostra Penisola, facendo calare leggermente le temperature specie nel versante adriatico. I valori massimi saranno in calo di un paio di gradi al Sud e regioni centrali adriatiche, comunque ancora in gran parte del Paese intorno a valori normali per il periodo. Previsti 25°C a Milano, Taranto, Palermo e Olbia. 26°C Bologna e Catania. 27°C a Roma e Firenze, che saranno le città con i valori più elevati. 22°C ad Ancona e Bari e 23°C a Pescara e Brindisi, che risentiranno dei venti più freschi.



LUNEDI’ SPLENDERA’ IL SOLE SULL’ITALIA. POCHISSIME NUBI SOLO TRA CALABRIA E SICILIA Lunedì tanto sole sull’Italia, con appena qualche nuvola innocua fra Calabria e Sicilia. Temperature massime in leggero aumento al Nord e regioni centrali adriatiche. Ancora moderati venti di Tramontana sullo Ionio.



SBALZI TERMICI: FORTE ESCURSIONE TERMICA ANCHE FINO A 16°C, FRESCO AL MATTINO, PIU’ CALDO IL POMERIGGIO I minuti di sole stanno calando di giorno in giorno e, anche se nelle ore centrali della giornata le massime sono molto miti, di notte le minime riescono ad abbassarsi. In questi giorni risulta particolarmente significativo quindi il divario fra valori minimi e massimi, soprattutto al Nord. Ad esempio lunedì a Bolzano e Trento si passerà dai 10 gradi di minima ai 27 di massima, ad Aosta dai 10 ai 26 gradi, a Milano dai 15 ai 26.



NUOVA SETTIMANA DI BEL TEMPO, PIU’ ESTIVA CHE AUTUNNALE La settimana in arrivo sarà più estiva che autunnale e sarà l’ultima del 2013 con valori termici che sfioreranno i 30°C. L’alta pressione dominerà la scena per tutta la settimana e avremo tanto sole da Nord a Sud, con temperature sopra la norma del periodo, specie al Nord. In generale i valori saranno sopra le medie di 2-6°C e al Nord anche di 4-6°C. Martedì previste punte massime di 28°C in diverse città come Bologna, Firenze, Grosseto, Taranto e Catania. 27 i gradi a Roma, Napoli e Lecce. 26°C a Milano, Bari e Palermo Quando finirà questa cappa anticiclonica? La settimana successiva sarà segnata da maggiore variabilità e le temperature torneranno nelle medie, grazie all’arrivo di correnti occidentali. L’Atlantico riuscirà ad aprire le porte sull’Europa.



NOTIZIE DAL MONDO: ALLERTA PER IL SUPER TIFONE USAGI, IL PEGGIORE DEGLI ULTIMI 34 ANNI



Nel Pacifico è allerta per il super tifone Usagi che è arrivato alla categoria 5. Si accompagna a venti che soffiano fino a 250 Km/h e l'occhio del ciclone ha una pressione minima di 924 hPa. Usagi ha già riversato piogge torrenziali sulle Filippine e su Taiwan, mentre l'impatto con le coste cinesi è previsto per la giornata di oggi. Nelle isole Batanes, nel nord delle Filippine, le raffiche di vento hanno raggiunto i 250 km/l’ora, danneggiando le linee telefoniche e le coltivazioni. Per il momento non si registrano vittime, ma più di 100 famiglie in una provincia del nord del Paese sono state evacuate. Il super tifone dovrebbe abbattersi sulla Cina degradato a categoria 2, con venti a 180 Km/h e raffiche anche oltre i 200 Km/h. Porterà piogge torrenziali con alto rischio di inondazioni e frane. Il tifone è in questi minuti a 250 km da Hong Kong: sono già 400 i voli cancellati. Per la città sarebbe il quinto tifone della stagione e il più violento dal 1979.