Cantiere Tav presidiato. Pronta la "talpa"

19:10 - Si è conclusa la visita al cantiere Tav di Chiomonte del Capo della Polizia. Il prefetto Alessandro Pansa, che non ha rilasciato dichiarazioni, si è intrattenuto con i responsabili dei servizi di sicurezza e ha poi visitato il cunicolo in cui, nei prossimi giorni, entrerà in funzione la maxi-fresa arrivata in estate per completare il tunnel esplorativo. Come mostra un video di YouReporter, la testa della gigantesca "talpa" è ormai assemblata. Forse già la prossima settimana sarà inserita nella galleria già scavata in modo tradizionale.