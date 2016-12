Meteo, ancora una settimana di tempo stabile

foto Meteo.it Correlati Meteo, weekend di bel tempo

Il fine settimana trascorrerà all'insegna del tempo stabile e del clima mite in quasi tutta Italia grazie all'alta pressione in rinforzo sull'Europa. Non mancheranno comunque un po' di nubi all'estremo Sud e, domenica, al Nord. Sempre domenica venti settentrionali dai Balcani si faranno sentire sul medio Adriatico e il Sud, dove le temperature sono previste in calo di qualche grado.

Le previsioni per sabato 21 settembre - Bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque; soltanto tra Sicilia e Calabria insisterà una maggiore nuvolosità con il rischio di qualche pioggia sui rilievi calabri e nel settore orientale dell'isola. Nel pomeriggio qualche nuvola tenderà a formarsi anche sull'Appennino centro-meridionale.



Temperature massime in lieve rialzo al Sud, con valori un po' dappertutto tra 24 e 28 gradi. Venti deboli, ma con rinforzi di Maestrale nel Canale di Sicilia e sull’alto Ionio.



Il tempo di domenica 22 settembre - Domenica insistono un po' di nubi tra bassa Calabria e Sicilia, con residui piovaschi tra Catanese, Siracusano e Ragusano; torna qualche nuvola anche in Pianura Padana; cielo per lo più sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. Temperature in lieve diminuzione per l'arrivo di venti freschi dai Balcani. Moto ondoso dei mari in aumento.



Le previsioni per la prossima settimana - L'arrivo dell'autunno non intimidisce il sole, che continuerà ad essere protagonista anche per la prossima settimana. Almeno fino a domenica prossima avremo giornate di bel tempo e temperature gradevoli con punte di 25 gradi al Nord e 28 gradi al Sud. Solo tra giovedì e venerdì ci sarà qualche nuvola in più tra Alpi e Prealpi, ma senza precipitazioni di rilievo.