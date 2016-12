foto Ansa

18:01

- Le cosiddette "nuove Br" esortano i militanti del movimento No Tav a fare un passo avanti. In un documento apparso sul web e firmato dai brigatisti Alfredo Davanzo e Vincenzo Sisi, attualmente in carcere, ai No Tav è chiesto di "compiere un altro salto in avanti, politico organizzativo, assumendone anche le conseguenze, o arretrare".