Meteo, nel weekend tempo sereno e clima mite

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 15:35 - L’alta pressione si sta rafforzando sull’Europa occidentale e proteggerà nei prossimi giorni l’Italia dalle perturbazioni atlantiche. Ci attendono quindi giornate piacevoli, con tempo stabile, anche se non mancherà qualche nuvola venerdì in alcune aree del Centrosud, sabato tra Calabria e Sicilia, e domenica al Nord. Domenica temperature più fresche. - L’si sta rafforzando sull’Europa occidentale e proteggerà nei prossimi giorni l’Italia dalle perturbazioni atlantiche. Ci attendono quindi giornate piacevoli, con, anche se non mancherà, sabato tra Calabria e Sicilia, e domenica al Nord.

Previsti infatti venti freschi dai Balcani che faranno scendere la colonnina di mercurio di alcuni gradi soprattutto sul medio versante adriatico e al Sud, ma senza portare un peggioramento meteorologico.



Venerdì in mattinata moderata nuvolosità in Sicilia e sulle regioni del medio-basso Adriatico con qualche debole pioggia isolata in Molise e Puglia; prevalenza di bel tempo e sole nel resto del Paese, ma con qualche nuvola sparsa anche al Nord e in Campania settentrionale.



Nel pomeriggio nubi sparse al Centrosud e sulle Isole maggiori, in modo particolare nelle aree interne dove saranno anche possibili rovesci occasionali sull’Appennino centro-meridionale e sui rilievi di Calabria e Sicilia. Più soleggiato al Nord.



Temperature - Dopo una mattinata meno fresca rispetto ai giorni passati, le temperature massime venerdì saranno stazionarie o in leggero calo, comprese tra 22 e 25 gradi al Nord, con punte di 27/28 al Centrosud. Tra le città con i valori più elevati Catania e Crotone con 28 gradi, Firenze con 27 gradi, Sassari, Cagliari, Taranto, Reggio Calabria, Napoli, Lecce, Roma, Viterbo, Grosseto, Bologna, Messina, Perugia con 26 gradi. Sono previsti 25 gradi a Bolzano, Pisa, Catanzaro, Lamezia, Palermo, Trapani, Alghero, Olbia, 24 a Genova, Imperia, Milano, Piacenza, Rimini, Trento, Treviso, Verona, Ancona, Bari, Brindisi, 23 ad Aosta, Bergamo, Brescia, Torino, Trieste, Udine, Pescara, Rieti, Potenza, 22 a Cuneo, Novara, Venezia, 21 a L’Aquila e 20 a Campobasso.



Si attenueranno i venti di Maestrale nei canali di Sicilia e di Sardegna, con i mari che restano mossi.



Sabato tempo sereno in tutta Italia - Sabato il tempo sarà per lo più bello in tutto il Paese; qualche nuvola tra Sicilia e Calabria, con la possibilità di pioggia sul versante ionico delle due regioni: saranno comunque precipitazioni deboli e occasionali. Qualche locale addensamento è previsto anche su basso Veneto, Emilia Romagna e Marche, ma senza particolari conseguenze. Temperature massime in lieve aumento.



Da domenica correnti più fresche - Tra domenica e lunedì correnti fresche affluiranno dai Balcani sul nostro Paese. Avremo così un lieve calo termico che si farà sentire soprattutto al Sud e sul medio versante adriatico. In questa fase qualche nuvola in più e qualche debole pioggia tra Calabria e Sicilia.



Domenica più nuvole al Nord - Per domenica è previsto un aumento della nuvolosità al Nord, con una giornata piuttosto grigia in Pianura Padana; nuvole anche sul versante adriatico della dorsale appenninica e tra Calabria e Sicilia, con qualche debole pioggia sulla Sicilia ionica. Le temperature tenderanno a scender un po’ dovunque, soprattutto al Sud e sul medio Adriatico.



Tempo stabile e sole anche la prossima settimana - Da lunedì il tempo proseguirà all’insegna della stabilità e sarà in prevalenza soleggiato. L’alta pressione ci regalerà giornate con prevalenza di sole e temperature in aumento; fresco in mattinata ma nel pomeriggio in alcune città, specie al Centronord, si potranno raggiungere punte di 28-29 gradi.