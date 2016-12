Meteo, sole splendente per tutta la settimana

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in tempo reale

09:39 - L'autunno è ormai alle porte, ma il sole continua a splendere su gran parte del Paese. Nei prossimi giorni l'alta pressione e le correnti asciutte nordoccidentali ci proteggeranno dal passaggio di nuove perturbazioni. Anche nel fine settimana il sole in generale avrà la meglio sulle nuvole, con un po' di instabilità solo all'estremo Sud.

Sarà quindi un mercoledì di bel tempo soleggiato al Centrosud; qualche nuvola in più al Nord, specie sulle Alpi, dove nella prima parte della giornata cadrà anche un po' di pioggia. Moderata nuvolosità in Calabria e nelle isole, ma senza fenomeni di rilievo. Giornata ancora ventosa su Alpi occidentali e mari di ponente, con forte Maestrale su basso Tirreno e Isole, con raffiche fino a 60/70 km-h dove i mari restano molto mossi. Temperature in lieve calo al Sud, in aumento al Centro. Valori nelle medie di stagione e ovunque compresi tra 20 e 27 gradi.



Bel tempo anche nel weekend - Da giovedì a domenica l'alta pressione dovrebbe rinforzarsi garantendo un'ultima parte della settimana con tempo generalmente buono, anche se non mancherà qualche annuvolamento locale. Giovedì le nuvole interesseranno più che altro il Centrosud con qualche pioggia solo sul basso Tirreno; più sole al Nord. Per ciò che riguarda le temperature, farà fresco al mattino ma si starà bene nelle ore centrali della giornata, con valori nella norma che si attesteranno sui 25°C e qualche punta fino a 27-28°C. Da giovedì si attenueranno i venti al Centrosud, ma ci sarà un lieve rinforzo della Bora su alto Adriatico.