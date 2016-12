foto Dal Web Correlati Lucia: “Rinasco, ecco il mio nuovo volto" 14:05 - Il bel volto che aveva prima di quella terribile sera del 16 aprile non glielo potrà restituire più nessuno, ma intanto Lucia Annibali, l'avvocatessa sfigurata nella sua casa di Pesaro dall'acido gettatole addosso da due albanesi ha deciso di chiedere 10 milioni di risarcimento danni al suo ex fidanzato Luca Varani, anche lui avvocato, considerato il mandante dell'agguato.

Dopo sette interventi il viso di Lucia oggi appare così profondamente segnato e con seri problemi agli occhi. Non diventerà cieca, ma la sua capacità visiva sarà notevolmente ridotta. Un ostacolo non piccolo, anche per la sua carriera.