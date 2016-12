Meteo, una settimana di tempo stabile

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:21 - La perturbazione n. 6 del mese che lunedì sera ha raggiunto il Nord, si allontanerà piuttosto rapidamente verso i Balcani per cui da martedì pomeriggio il tempo sarà tranquillo, anche se con molto vento e con clima fresco al Centronord. Mercoledì una debole perturbazione riuscirà a lambire le Alpi portando qualche nuvola al Nord, ma in generale la settimana trascorrerà con tempo stabile, anche se non mancherà un po' di nuvolosità di passaggio. - La perturbazione n. 6 del mese che lunedì sera ha raggiunto il Nord, si allontanerà piuttosto rapidamente verso i Balcani per cui da martedì pomeriggio il tempo sarà tranquillo, anche se con molto vento e con clima fresco al Centronord. Mercoledì una debole perturbazione riuscirà a lambire le Alpi portando qualche nuvola al Nord, ma in generale la settimana trascorrerà con tempo stabile, anche se non mancherà un po' di nuvolosità di passaggio.

Le previsioni per martedì - Nelle prime ore del mattino rovesci e temporali al Nordest, ma con tendenza a un rapido miglioramento; nuvole in transito anche al Centrosud, con qualche debole pioggia su Romagna, Marche, Umbria e Campania. Nel pomeriggio tempo più soleggiato al Centronord e Sardegna; moderata nuvolosità al Sud e in Sicilia, con dei rovesci tra bassa Campania e Calabria tirrenica, che in forma più isolata potranno insistere in serata.



Le temperature - Temperature massime in calo al Nord e in gran parte del Centro; stazionarie al Sud. Di seguito qualche valore previsto per oggi, ecco gli estremi: 20 gradi per Aosta e Cuneo contro i 30 gradi di Catania e i 29 gradi previsti per Crotone e Lecce. Nelle altre città: 21 gradi per Campobasso, 22 gradi per Bergamo, Trento, Trieste, Udine, Venezia, L'Aquila, Rieti, 23 gradi per Brescia, Milano, Bologna, Bolzano, Rimini, Treviso, Verona, Ancona, Alghero, 24 gradi per Genova, Imperia, Novara, Piacenza, Firenze, Perugia, Pisa, Viterbo, Sassari, 25 gradi per Torino, Grosseto, Roma, Cagliari, 26 gradi per Pescara, Bari, Crotone, Lamezia, Napoli, Palermo, Olbia, 27 gradi per Brindisi, Taranto, Trapani e 28 gradi per Reggio Calabria.



Protagonista il vento - La perturbazione n. 6 apre le porte a forti venti che oggi si faranno sentire sul nostro Paese. Soffierà : Foehn al Nordovest, Bora sull'alto Adriatico, forte Maestrale sulle Isole, venti occidentali altrove. Ventoso anche sulle Alpi. Le raffiche più forti, sul nord della Sardegna e sul basso Tirreno. Stamattina le raffiche di vento a Trieste hanno già raggiunto i 70 km/h e a Plateau Rosa i 90 km/h. I mari di conseguenza saranno molto mossi o agitati.



Le previsioni per mercoledì - Mercoledì tempo tutto sommato buono in gran parte d'Italia; qualche nuvola potrà insistere sulle zone alpine e prealpine, con locali, deboli piogge sulle vette di confine. Qualche nuvola è prevista anche tra Levante ligure e alta Toscana, sulle Isole, in Calabria e in Campania, con la possibilità di brevi piogge sul basso Tirreno, comunque alternate anche a momenti soleggiati. Tempo buono nel resto d'Italia. Venti forti di Maestrale sulle Isole e all'estremo Sud. Temperature minime piuttosto basse al Nord (valori tra 9 e 14 gradi).



La tendenza per la settimana - Da giovedì a domenica l'alta pressione dovrebbe rinforzarsi garantendo un'ultima parte della settimana con tempo generalmente buono, anche se non mancherà qualche annuvolamento locale. Giovedì le nuvole interesseranno più che altro il Centrosud con qualche pioggia solo sul basso Tirreno; più sole al Nord. Per ciò che riguarda le temperature, farà fresco al mattino ma si starà bene nelle ore centrali della giornata, con valori nella norma che si attesteranno sui 25°C e qualche punta fino a 27-28°C.