foto Ansa

19:22

- "Il relitto della Concordia sarà in piedi entro l'alba di martedì". Lo ha detto Sergio Girotto, uno dei responsabili tecnici delle operazioni, parlando dell'andamento dei lavori e spiegando che ci sono stati "dei ritardi fisiologici". L'attività di tiraggio, in particolare, è stata interrotta per circa un'ora per consentire la manutenzione sui cavi non in tensione. "Siamo soddisfatti - ha aggiunto - anche se si allungano i tempi".