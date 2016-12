Una bisaccia anti povertà per Papa Francesco

La Carta di Zuri contro l'emarginazione sociale - Il messaggio sarà recapitato al Papa che incontrerà alcuni lavoratori sardi insieme alla Carta di Zuri, il manifesto firmato il 27 agosto del 2008 da associazioni, sindacati, organizzazioni del volontariato e immigrati che si sono impegnati per la lotta alla povertà e alla difesa del lavoro. Il documento fu redatto in vista del G8 che avrebbe dovuto tenersi alla Maddalena e che fu poi spostato a L'Aquila.

Una bisaccia simbolo di povertà - "Sa bertula è per noi icona e messaggio. Nella nostra cultura - spiegano le associazioni nella lettera al Papa - e' simbolo di vita. bertula della comunita' di Zuri contiene anche il messaggio della pace. Infatti la chiesa di S. Pietro in Zuri, nell'antichita' rappresento' un punto di riferimento per comporre le controversie e fu la meta di pellegrinaggi penitenziali. Santita', questa bertula che Le doniamo contiene anche la nostra preghiera e l'adesione al suo appello per la pace". Come si legge nel messaggio, "spesso sa bertula e' rimasta desolatamente vuota a causa dell'ingiustizia, della disoccupazione, della poverta', che hanno prodotto disagio sociale, insicurezza, scoraggiamento, e spesso anche disperazione nelle persone e nelle famiglie". I pastori hanno ringraziato Sua Santità perchè "la sua voce costituisce una continua sollecitazione affinche' i responsabili della cosa pubblica la riempiano di attenzione ai poveri e agli ultimi. Noi Le chiediamo di aiutarci a riempirla di speranza e di impegno".