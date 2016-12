Alpitour vittima di attacco hacker: diffusi virus

foto Afp

- Primo caso di cyber-criminalità in Italia: a farne le spese è il Gruppo Alpitour, una delle maggiori agenzie di viaggi nostrane. Nel mirino dell’attacco hacker è finito il profilo Facebook dell’azienda, attraverso cui sono stati diffusi falsi annunci di offerte: le allettanti proposte contenevano in realtà programmi capaci di intrufolarsi nel pc degli utenti per scovare e rubare dati sensibili, come codici delle carte di credito, password e credenziali di accesso ai conti corrente online