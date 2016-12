Il Papa: "No alla vendetta, ci sia misericordia" "Pregate per coloro con cui si è arrabbiati"

foto Ansa Correlati Il Papa: "Non giudico i gay ma chi fa le lobby"

Papa: "Promuovere la cultura dell'incontro" 12:42 - "Se noi viviamo secondo la legge 'occhio per occhio, dente per dente', non usciamo dalla spirale del male". Così il Papa all'Angelus. "Il Maligno è furbo - ha aggiunto -, e ci illude che con la nostra giustizia umana possiamo salvarci e salvare il mondo. In realtà, solo la giustizia di Dio ci può salvare!". "La misericordia è la vera forza che può redimere l'uomo e il mondo dal 'cancro' che è il peccato, il male morale, spirituale", ha proseguito. - "Se noi viviamo secondo la legge 'occhio per occhio, dente per dente', non usciamo dalla spirale del male". Così il Papa all'Angelus. "Il Maligno è furbo - ha aggiunto -, e ci illude che con la nostra giustizia umana possiamo salvarci e salvare il mondo. In realtà, solo la giustizia di Dio ci può salvare!". "La misericordia è la vera forza che può redimere l'uomo e il mondo dal 'cancro' che è il peccato, il male morale, spirituale", ha proseguito.

"Impegno della Chiesa per le famiglie sia stimolo per la politica" - "Mi rallegro per il grande impegno che c'è nella Chiesa in Italia con le famiglie e per le famiglie e che e' un forte stimolo anche per le istituzioni e per tutto il Paese. Coraggio! Avanti su questa strada della famiglia!", ha poi detto parlando della Settimana sociale dei cattolici che si chiude a Torino.



"Pregare per coloro con cui si è arrabbiati" - Piccolo ma significativo "fuori programma" per il Papa all'Angelus. Francesco ha invitato a un certo punto i fedeli riuniti in Piazza San Pietro a pregare in silenzio per le persone con cui si è arrabbiati. "Io vi chiedo una cosa adesso - ha detto - in silenzio, tutti, pensiamo, ognuno pensi a una persona con la quale non stiamo bene, che non ci fa stare bene". "Pensiamo a quella persona - ha ribadito - e in silenzio preghiamo per quella persona e diventiamo misericordiosi con quella persona".



"Perdonate, non è buonismo" - "Solo l'amore riempie i vuoti, le voragini negative che il male apre nei cuori e nella storia", ha aggiunto. Secondo il Pontefice, "la gioia di Dio è perdonare". "Qui c'è tutto il Vangelo - ha spiegato -, c'è tutto il Cristianesimo! Ma guardate che non e' sentimento, non è "buonismo"!.



Francesco ricorda prete-gaucho - Al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro, papa Francesco ha ricordato che "ieri, in Argentina, e' stato proclamato Beato Jose' Gabriel Brochero, sacerdote della diocesi di Cordoba, nato nel 1840 e morto nel 1914". "Spinto dall'amore di Cristo si dedico' interamente al suo gregge, per portare tutti nel Regno di Dio, con immensa misericordia e zelo per le anime", ha sottolineato. "Stava con la gente, e cercava di portarne tanti agli esercizi spirituali - ha detto ancora il Pontefice sul cosiddetto 'prete-gaucho' -. Alla fine era cieco e lebbroso, ma pieno di gioia, la gioia del buon Pastore!".