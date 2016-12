foto Ansa

- Una neonata di 10 giorni è stata aggredita dal cane mentre dormiva nella culla. E' successo a Roma. Quando i genitori sono stati svegliati dal rumore, hanno trovato la piccola in terra con una ferita al volto e l'hanno portata in ospedale. La bambini è ricoverata in prognosi riservata, in attesa di essere sottoposta a un intervento di chirurgia.