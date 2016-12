Meteo, sole su tutta Italia: ma nel tardo pomeriggio prime avvisaglie di maltempo

foto Meteo.it Correlati Meteo, sole su tutta Italia

12:10 - Splendida giornata in tutta Italia grazie al temporaneo rinforzo dell'alta pressione; ma in tarda serata una veloce perturbazione proveniente dal Nord Atlantico (la nr. 5 del mese) raggiungerà le regioni di Nordovest e domenica darà luogo a un peggioramento che entro il pomeriggio si estenderà a gran parte del Centronord e alle Isole, risparmiando però Abruzzo, Molise e regioni meridionali.

Le previsioni per sabato 14 settembre - Sabato bel tempo ovunque sull'Italia, con la presenza di moderata nuvolosità soltanto sulle zone alpine e, al mattino, nella Venezia Giulia. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Nuvole in aumento tra sera e notte al Nord (tranne in Emilia Romagna), e sul Tirreno centrale; qualche pioggia di notte sui rilievi del Nordovest. Venti moderati in Sardegna, su medio-alto Tirreno e mar Ligure. Temperature in generale rialzo nei valori massimi: previsti 25°C a Milano, 24°C a Torino, 26°C a Roma, 27°C a Lecce e Napoli.



Le previsioni per domenica 15 settembre - Domenica: al mattino piogge sparse al Nordovest e sul Nord della Toscana. In giornata nuvoloso su isole e centro Nord, ancora un po' di sole al Sud; rovesci o temporali su Sardegna settentrionale, Sicilia, alta Toscana, piogge sparse su regioni centrali tirreniche e al Nord. I fenomeni tuttavia tenderanno a cessare nelle zone più settentrionali e saranno di intensità molto debole a Nordest. Venti: da deboli a moderati, in prevalenza dai quadranti meridionali.







La tendenza per la prossima settimana - La situazione prospettata per i prossimi giorni ha preso una piega piuttosto dinamica a causa della timidezza dell'Anticiclone delle Azzorre, il quale resterà ai margini del continente tentando di espandersi ritmicamente verso la nostra penisola, ma senza riuscirci pienamente.



In queste condizioni resterà aperto il varco nord-atlantico attraverso il quale, di tanto in tanto, transiteranno delle perturbazioni che in parte riusciranno a invadere anche le nostre regioni. Questa altalena delle condizioni meteorologiche ci accompagnerà per tutta la prossima settimana esponendoci a sensibili sbalzi termici e improvvisi cambiamenti d'umore del tempo che caratterizzano pienamente questo periodo di passaggio dall'estate all'autunno.